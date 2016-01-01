Контракты подписаны. «Секс в большом городе 3» начнут снимать летом 2017 года

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Похожа давняя мечта всех фанатов «Секса в большом городе» получить продолжение истории о любимых героинях наконец-то осуществится.

Как сообщает издание Radar Online, съемки фильма «Секс в большом городе 3» начнутся уже летом 2017 года – а это значит, что появления картины в кинотеатрах стоит ожидать в первой половине 2018.

По данным издания, все четыре звезды «Секса в большом городе» - Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл – согласились сниматься в продолжении и уже подписали соответствующие контракты. Более того – сценарий к фильму уже готов и одобрен звездным кастом, хотя изначально Сара Джессика Паркер не хотела возвращаться в «Секс в большом городе 3» из-за того, что ей не понравилось, как героинь показывают в сценарии. В итоге, чтобы прийти к компромиссу, авторы сценария внесли поправки – и «Секс в большом городе 3» получил «зеленый свет» на съемки.

Сама Сара Джессика Паркер еще в октябре намекала, что «Секс в большом городе 3» может стать реальностью – в интервью Press Association она рассказывала, что возможность увидеть продолжение у зрителей наверняка появится, но отмечала. что не знает, будет ли это сериал или же полнометражный фильм.





Джерело: popcornnews