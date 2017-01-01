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    Король и королева Норвегии с размахом отмечают 80-летний юбилей

    • Сьогодні, 15:57
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    <span>Королева Соня и Король Харальд</span><span id="ctrlcopy"><br /><br /></span>
    Королева Соня и Король Харальд

    Праздничные торжества, на которые приглашены королевские семьи со всей Европы, будут проходить два дня в столице страны

    Сегодня в Осло, 10 мая, начались мероприятия по случаю 80-летнего юбилея монархов Норвегии. В этом году супруги решили отпраздновать свои дни рождения совместно, хотя король Харальд родился 21 февраля, а королева Соня — 4 июля. Праздничные торжества, на которые приглашены королевские семьи со всей Европы, будут проходить два дня в столице Норвегии.

    Список приглашенных гостей включает в себя королеву Дании Маргрете II с семьей, королевских особ из Швеции, Нидерландов, Испании. Королева Великобритания Елизавета II на торжество не приехала, вместо нее мероприятие посетила графиня Уэссекская Софи.

    Когда столько королевских особ собирается в одном помещении, ясно одно: глаза будет слепить от блеска многочисленных тиар. Так и случилось: почти каждая представительница монаршей семьи надела это украшение, что можно было увидеть, когда все гости вышли на балкон королевского дворца, чтобы поприветствовать публику. А пока они позировали фотографам, на площади перед дворцом играл оркестр.

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    Принцесса Швеции Виктория и принц Даниэль
    Принц Нидерландов Константин и графиня Оранская-Нассау Мейбл
    Герцогиня Вермландская София и принц Швеции Карл Филипп
    Король и королева Норвегии с размахом отмечают 80-летний юбилей


    Джерело: Spletnik

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