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    Король или шут? В Сети высмеяли «пьяные» танцы принца Уильяма

    • Сьогодні, 14:13
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    Отдых принца Уильяма на швейцарском горнолыжном курорте Вербье запомнится королевской особе надолго.

     После скандальных новостей о том, что он проводит время с моделями, когда его супруга Кейт Миддлтон сидит дома с детьми, в Сети появилось видео с «обескураживающим» танцем престолонаследника в одном из местных ночных клубов.

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    Пользователи Интернета подняли Уильяма на смех, назвав его искрометные телодвижения «танцем престарелого дяди на деревенской дискотеке». Запись из клуба мгновенно была растиражирована в Сети и стала поводом для ироничных комментариев.

    Некоторые поклонники королевской семьи решили, что принцу необходимо взять несколько уроков по танцам у профессионала или же обратиться к своему младшему брату Гарри, который, как известно, любит кутить и прекрасно танцует. Прислушается ли к рекомендациям простых смертных Уильям, покажет его следующий выход на танцпол.

    Джерело: graziamagazine.ru

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