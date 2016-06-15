Король или шут? В Сети высмеяли «пьяные» танцы принца Уильяма

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Отдых принца Уильяма на швейцарском горнолыжном курорте Вербье запомнится королевской особе надолго.

После скандальных новостей о том, что он проводит время с моделями, когда его супруга Кейт Миддлтон сидит дома с детьми, в Сети появилось видео с «обескураживающим» танцем престолонаследника в одном из местных ночных клубов.

Пользователи Интернета подняли Уильяма на смех, назвав его искрометные телодвижения «танцем престарелого дяди на деревенской дискотеке». Запись из клуба мгновенно была растиражирована в Сети и стала поводом для ироничных комментариев.

Некоторые поклонники королевской семьи решили, что принцу необходимо взять несколько уроков по танцам у профессионала или же обратиться к своему младшему брату Гарри, который, как известно, любит кутить и прекрасно танцует. Прислушается ли к рекомендациям простых смертных Уильям, покажет его следующий выход на танцпол.

Джерело: graziamagazine.ru