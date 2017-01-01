Королева Елизавета II скоро вновь станет прабабушкой?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, совсем скоро мы услышим о пополнении в королевской семье: по сообщениям инсайдеров, принц Гарри уже вовсю задумывается о детях и планирует стать отцом в ближайшее время.

Подтвердилось это и во время недавнего официального визита внука Елизаветы II на тренировочную базу британской команды военнослужащих, получивших ранения в местах боевых действий. Один из участников привез на тренировку своего двухлетнего сына, с которым Гарри с удовольствием играл и «боксировал», а малыш остался в полном восторге от общения с принцем. Говорят, что Гарри настолько быстро поладил с ребенком, что со спокойной душой можно сказать, что он станет прекрасным и заботливым отцом.

Кстати, если принц высказался насчет своего будущего отцовства и пополнении в семействе, то вот его возлюбленная Меган Маркл, напротив, на эту тему отмалчивается. Несмотря на то, что 35-летняя актриса уже была замужем, детей у нее до сих пор нет и она полностью посвящает себя карьере. Но, кажется, скоро ее планы могут рухнуть: принцу перечить нельзя.

Джерело: graziamagazine.ru