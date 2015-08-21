Королева, которую мы потеряли. История несостоявшейся украинской Пугачевой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Tv.ua Ирина Билык

Рассуждения об Ирине Билык, которой больше нет.

Ира в очередной раз тужится. Филлерная маска застыла на ее лице. Ира выводит незамысловатый мотив попсовой песенки, не попадая в ноты. В местах, требующих особых вокальных усилий, кричит в зал: «А теперь вы!» и устремляет микрофон в распаленную толпу. Та весело подпевает и кажется, не хочет замечать — королева то голая.

Билык давно не та. Бедная мимика, обездвиженная бесчисленными инъекциями, лишь усиливает эффект сценической слабости. В хореографическом арсенале уже давно 3-4 движения на все случаи жизни. Изменилась и риторика интервью. Из «маленького янгола» Ира превратилась в скурвившуюся примадонну, пересчитывающую в сотый раз своих мужчин в хронологическом порядке: Юра, Андрей, Дима, еще раз Дима. Эту последовательность страна выучила наизусть. О творчестве редко и вскользь.

Процесс распада Билык происходил постепенно.

Начало

На записи 1989 года смешная девчонка прыгает по сцене, стараясь изо всех сил понравиться публике. Это Билык и ее первый фестиваль «Червона рута» в Черновцах. Первым фестиваль стал и для страны. Тогда Билык ничего не получила и уехала домой, не дождавшись оглашения результатов. Червона рута-89 — единственный музыкальный конкурс, в котором Билык принимала участие в качестве конкурсанта.

В 1990 году Билык с музыкантами группы «Аякс» создает группу «Цей дощ надовго». На сцене она уже чувствует себя вполне уверенно. Ее фирменное звучание украиноязычных песен надолго станет фишкой Билык. «Лише твоя» — одна из самых известных песен того периода. За спиной у Билык серьезный Юрий Никитин с бас-гитарой, первое время гастролировавший с певицей. В 1993 году музыкант становится продюсером: Никитин создает компанию NOVA и начинает продвигать Билык. У Иры на тот момент уже есть успешный альбом 1990 года «Кувала зозуля».

«Зоряна ніч», 1990 год

Во время работы с NOVA Билык выпускает по альбому в год и все успешные: в 1994 году — «Я розкажу», в 1995 — «Nova», в 1996 — «Так просто». После «Так просто» Билык становится номер один, начинается ее «золотой» период творчества.

Она разная:

Трогательная и искренняя

Игривая и сексуальная

Глубокая и драматичная

В 1997 году выходит альбом «Фарби» в рекордном для украинского музыкального рынка количестве в полмиллиона копий. С Максимом Фадеевым и его подопечной Линдой Билык отправилась в гастрольный тур, имевший ошеломительный успех. Всю себя публике — кажется, Ира тех лет не может иначе. Пройдет не так много, и фанатичная отдача сцене и зрителю сменится вальяжностью и усталой небрежностью (совсем как у нынешней Аллы Борисовны). Но пока Билык поет как в последний раз.

Песня «Ти — мій» — гимн всех любовниц, визитная карточка Билык.

Сейчас умудренная жизненным опытом Ирина Николаевна уже не поет, а рассказывает ее, словно ностальгирующая мама делится с дочкой историей своей молодости.

2000 год — год «Омы» из одноименного альбома. «Ома» — черта, за которой будет уже другая Билык.

Начало конца

В новом веке у Билык все новое: язык, песни, она сама.

Первый русскоязычный альбом «Любовь. Яд» 2004 года становится платиновым. «Л. Я» — полностью о любви. За любовь отвечает Ира, за яд — смешной и нелепый Дима Коляденко. Подробности нелегкой жизни с ним — главная тема любого интервью тех лет.

Билык периода «Любовь. Яд» — чистая драма. Под такие песни приятно пить и плакать, вспоминая свой «another failed romance».

Конец

После «Любовь. Яд» Билык полностью расслабилась. Девушки птицы из балета сменились молодыми танцорами, которые лихо крутят и передают народную артистку друг другу. Безвкусные наряды сливаются с антуражем безыскусных выступлений. Но главное — лень, ставшая альтер-эго Иры. Трясина, в которой тонут пятизначные гонорары в евро. Билык уже идут не слушать, на нее хотят просто смотреть.

«Билык live» — испытание для музыкального слуха даже тех, у кого он отсутствует. Ира лажает сильно и часто. Исполняя даже знаковые вещи, вроде «Снега», спетые сотни раз, она дает петуха. Ей прощают. Билык вообще многое прощают за качество.

Качество никуда не делось — Билык в основном работает с лучшими композиторами и музыкантами. Качество материала не значит качество артиста. Все хотят Иру, но хотят уже не как творческую единицу, а как сексуальную женщину.

Сегодня Билык по-прежнему королева украинской эстрады, она также властна над публикой. В очередной раз Ира густо накрасится, выйдет на сцену, махнет цыганской юбкой и затянет, что «вона одинокая». Только в это уже сложно поверить из-за мужчин, которых сама же артистка пересчитывает при каждом удобном случае.

Стоявшая у истоков украинского шоу-бизнеса, Билык могла бы стать хранительницей его традиций. А стала реквиемом. Нежный голос сменился хрипом мимо нот, былая утонченность превратилась в вульгарность, незаурядный музыкальный материал заменил подлиз российской публике. Но шоу маст гоу он.

Александр Михедов





Джерело: Пюре