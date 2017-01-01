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    Королеве корсетов Хелене Бонем Картер - 51

    • Сьогодні, 10:39
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    У Хелены Бонем Картер несколько премий BAFTA, семь номинаций на «Золотой глобус» и две — на «Оскар» (за драму «Крылья голубки» и «Король говорит!»), а также звание командора ордена Британской империи, полученное ею в 2011 году

    26 мая исполняется 51 год британской актрисе Хелене Бонем Картер. Она родилась в 1966 году, с детства мечтала сниматься в кино, не обучалась актерской игре, но очень быстро доросла до главных ролей — уже в фильме 1986 года «Леди Джейн» она сыграла заглавную героиню.

    Через несколько лет актриса стала типичной «королевой корсетов» — в основном ее приглашали в костюмные драмы об английском обществе XIX и начала XX века, но сама она все время пыталась сломать этот стереотип. Удалось ей это в конце 90-х — после роли Марлы Сингер в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Сейчас в ее фильмографии более 80 разноплановых работ, среди которых — «Планета обезьян», историческая «Генрих VIII», «Чарли и шоколадная фабрика», «Терминатор: Да придет спаситель», «Король говорит!» (где ей досталась роль королевы-консорта), фильмы Тима Бертона (в том числе две части экранизации книг Льюиса Кэрролла) и участие в четырех фильмах поттерианы, где она сыграла Беллатрису Лестрейндж.

    У Хелены Бонем Картер несколько премий BAFTA, семь номинаций на «Золотой глобус» и две — на «Оскар» (за драму «Крылья голубки» и «Король говорит!»), а также звание командора ордена Британской империи, полученное ею в 2011 году.

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    Хелена Бонем Картер в молодости
    «Комната с видом» (1985)
    «Франкенштейн Мэри Шелли» (1994)
    «Великая Афродита» (1995)
    «Бойцовский клуб» (1999)
    «Планета обезьян» (2001)
    «Труп невесты» (2005)
    «Гарри Поттер и орден Феникса» (2007)
    «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)
    «Энид» (2009)
    «Алиса в Стране чудес» (2010)
    «Тост» (2010)
    «Король говорит!» (2010)
    «Мрачные тени» (2012)
    «Отверженные» (2012)
    «Золушка» (2015)
    Хелена Бонем Картер на красной ковровой дорожке «Золотого глобуса – 2011»
    Королеве корсетов Хелене Бонем Картер - 51
    Королеве корсетов Хелене Бонем Картер - 51

    кино
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