Королеве корсетов Хелене Бонем Картер - 51



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Хелены Бонем Картер несколько премий BAFTA, семь номинаций на «Золотой глобус» и две — на «Оскар» (за драму «Крылья голубки» и «Король говорит!»), а также звание командора ордена Британской империи, полученное ею в 2011 году

26 мая исполняется 51 год британской актрисе Хелене Бонем Картер. Она родилась в 1966 году, с детства мечтала сниматься в кино, не обучалась актерской игре, но очень быстро доросла до главных ролей — уже в фильме 1986 года «Леди Джейн» она сыграла заглавную героиню.

Через несколько лет актриса стала типичной «королевой корсетов» — в основном ее приглашали в костюмные драмы об английском обществе XIX и начала XX века, но сама она все время пыталась сломать этот стереотип. Удалось ей это в конце 90-х — после роли Марлы Сингер в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Сейчас в ее фильмографии более 80 разноплановых работ, среди которых — «Планета обезьян», историческая «Генрих VIII», «Чарли и шоколадная фабрика», «Терминатор: Да придет спаситель», «Король говорит!» (где ей досталась роль королевы-консорта), фильмы Тима Бертона (в том числе две части экранизации книг Льюиса Кэрролла) и участие в четырех фильмах поттерианы, где она сыграла Беллатрису Лестрейндж.

У Хелены Бонем Картер несколько премий BAFTA, семь номинаций на «Золотой глобус» и две — на «Оскар» (за драму «Крылья голубки» и «Король говорит!»), а также звание командора ордена Британской империи, полученное ею в 2011 году.