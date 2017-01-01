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    Королеве монстров Леди Гага — 31

    • Сьогодні, 11:38
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    <span>Леди Гага выступает в Медисон-сквер-гарден в рамках своего тура &laquo;Бал монстров&raquo;, 2011 год</span>
    Леди Гага выступает в Медисон-сквер-гарден в рамках своего тура «Бал монстров», 2011 год

    28 марта свой 31-й день рождения отмечает Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная широкой публике как Леди Гага

    Будущая певица родилась в семье нью-йоркских итальянцев, ее отец был профессиональным антрепренером, а сама Джерманотта с раннего детства была увлечена музыкой, так что судьба ее была решена. В подростковом возрасте к занятиям на рояле добавилась еще и тяга к сцене — театральные студии, первые выступления в клубах… Когда отец Стефани узнал, что она выступает в бурлеск-шоу в компании напомаженных трансвеститов, то долго не мог посмотреть ей в глаза. Для певицы же эти опыты были, очевидно, проверкой себя на прочность и поиском наиболее выигрышного образа.

    Судя по всему, работа была проведена добротная — первый альбом Леди Гаги «Fame» стал одной из самых популярных пластинок 2008 года, а песня «Poker Face» остается международным хитом по сей день. Следующий диск «Born This Way» закрепил успех, а вот третья работа «Artpop» стала кризисной и, в общем, провальной. Сегодня певица предпринимает очередную попытку вернуть себе позиции при помощи ярких выступлений на мероприятиях уровня церемоний «Оскара» и «Грэмми», а значит, скоро ее фан-клубу «маленьких монстров» стоить ждать возвращения своей королевы. За последние два года Гага дважды выступала на Супербоуле, а также выпустила пятый студийный альбом Joanne.

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    Леди Гага выступает в Медисон-сквер-гарден в рамках своего тура «Бал монстров», 2011 год
    Леди Гага во время концертного выступления в Квебеке, 2014 год
    Леди Гага в образе графини Элизабет из «Американской истории ужасов»
    Леди Гага в фотосессии для журнала V Asia в 2011 году
    Стефани Джоан Анджелина Джерманотта в детстве
    Леди Гага получила «Золотой глобус» за роль в мини-сериале «Американская история ужасов. Отель», 2016 год
    Леди Гага выступает на 88-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2016 год
    Леди Гага с женихом актером Тейлором Кинни на премьере «Американской истории ужасов. Отель» в Лос-Анджелесе, 2015 год
    Элтон Джон и Леди Гага во время совместного выступления в Голливуде, 2016 год
    Леди Гага выступает на благотворительном концерте в Карнеги-холле, 2010 год
    Леди Гага на 46-й ежегодной церемонии вручения премии Songwriters Hall Of Fame, 2015 год
    Леди Гага за кулисами 88-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2016 год
    Королеве монстров Леди Гага — 31
    Королеве монстров Леди Гага — 31

    Джерело: Газета.Ру

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