Королеве монстров Леди Гага — 31

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Леди Гага выступает в Медисон-сквер-гарден в рамках своего тура «Бал монстров», 2011 год

28 марта свой 31-й день рождения отмечает Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная широкой публике как Леди Гага

Будущая певица родилась в семье нью-йоркских итальянцев, ее отец был профессиональным антрепренером, а сама Джерманотта с раннего детства была увлечена музыкой, так что судьба ее была решена. В подростковом возрасте к занятиям на рояле добавилась еще и тяга к сцене — театральные студии, первые выступления в клубах… Когда отец Стефани узнал, что она выступает в бурлеск-шоу в компании напомаженных трансвеститов, то долго не мог посмотреть ей в глаза. Для певицы же эти опыты были, очевидно, проверкой себя на прочность и поиском наиболее выигрышного образа.

Судя по всему, работа была проведена добротная — первый альбом Леди Гаги «Fame» стал одной из самых популярных пластинок 2008 года, а песня «Poker Face» остается международным хитом по сей день. Следующий диск «Born This Way» закрепил успех, а вот третья работа «Artpop» стала кризисной и, в общем, провальной. Сегодня певица предпринимает очередную попытку вернуть себе позиции при помощи ярких выступлений на мероприятиях уровня церемоний «Оскара» и «Грэмми», а значит, скоро ее фан-клубу «маленьких монстров» стоить ждать возвращения своей королевы. За последние два года Гага дважды выступала на Супербоуле, а также выпустила пятый студийный альбом Joanne.

Джерело: Газета.Ру