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    Королевский покой: принц Филипп объявил, что уходит на пенсию

    • Сьогодні, 15:07
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    Неожиданные новости поступили из Букингемского дворца.

    Муж королевы Елизаветы Второй, 96-летний принц Филипп, уходит на пенсию. «Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы», — говорится в официальном заявлении Дворца, которые цитирует служба новостей BBC.

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    «Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один — так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени».

    В прошлом году принц Филипп стал пятым по занятости членом королевской семьи, участвуя в официальных мероприятиях 110 дней в течение года. Также принц — патрон, президент или член более 780 организаций и сообществ в Соединеном Королевстве.

    Джерело: graziamagazine.ru

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