Королевский покой: принц Филипп объявил, что уходит на пенсию

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Неожиданные новости поступили из Букингемского дворца.

Муж королевы Елизаветы Второй, 96-летний принц Филипп, уходит на пенсию. «Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы», — говорится в официальном заявлении Дворца, которые цитирует служба новостей BBC.

«Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один — так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени».

В прошлом году принц Филипп стал пятым по занятости членом королевской семьи, участвуя в официальных мероприятиях 110 дней в течение года. Также принц — патрон, президент или член более 780 организаций и сообществ в Соединеном Королевстве.

Джерело: graziamagazine.ru