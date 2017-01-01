Королевское влияние: Сестра Меган Маркл передумала «разоблачать» актрису



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несколько дней назад стало известно, что сводная сестра Меган Маркл, 52-летняя Саманта Грант, решила написать книгу-разоблачение о девушке принца Гарри.

Писательница утверждала, что она развеет идеальный образ актрисы, напишет о ней всю правду, да такую, что ни один представитель королевской семьи не захочет с ней иметь дело.

Однако, стало известно, что Саманта дала заднюю и передумала откровенничать о Меган. «Я просто хотела оставить след в литературе. Книга позитивная и она обо мне», — рассказала Грант журналистам.

Что же могло сподвигнуть Саманту изменить решение? Инсайдеры утверждают, что всему виной королевское влияние. Мол, принц Гарри вступился за свою возлюбленную, и умерил аппетиты завистливой сестры. Интересно только, как? Впрочем, методы внука Елизаветы II никто так и не рассказал. Расскажет ли сама Саманта?

Кстати, Грант уже не впервые выступает против Меган Маркл. Ранее она утверждала, что актриса — самовлюбленная, эгоистичная и жадная до славы. К тому же, Саманта посетовала, что Меган не общается с семьей и не помогает ей финансово (женщина передвигается на инвалидной коляске).

Джерело: graziamagazine.ru