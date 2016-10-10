Королеву Елизавету II едва не застрелил охранник Букингемского дворца
- Сьогодні, 10:59
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Издание The Times сегодня вышло с шокирующей новостью: королева Великобритании чуть не погибла от рук собственного охранника.
Ее Величество мучилась бессонницей, когда ночью, примерно около трех часов, решила прогуляться по территории дворца.
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Один из охранников, заметив темную фигуру в пальто, проявил бдительность и спросил: «Кто здесь?», однако не получил ответа. К счастью, он решил подойти поближе и увидел, что перед ним королева.
«Мой бог, Ваше Величество, я едва не застрелил вас!» - воскликнул мужчина. Однако королева в ответ лишь отшутилась, что надо бы ей впредь о каждой своей прогулке сообщать охране.
Когда именно было происшествие, не сообщается.
Джерело: Hello!