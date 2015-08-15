Королеву Елизавету II «похоронили» российские хакеры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Официальные источники категорически опровергли печальные слухи

Минувшим вечером весь мир облетела сенсационная новость: на официальном сайте британской королевской семьи сообщили о смерти королевы Елизаветы II.

Впрочем, публикация была сразу же удалена, а Букингемский дворец, к облегчению многих, теперь категорически отрицает данный факт.

Чуть позже в британских СМИ стала циркулировать версия о том, что смерть королевы — это происки российских хакеров.

Поскольку «фейковые» скриншоты публикации о кончине 90-летней королевы Великобритании появились, в основном, в российских информационных изданиях, такая версия, возможно, и имеет право на существование. В любом случае, мы надеемся, что монарх сейчас находится в добром здравии.

Джерело: graziamagazine.ru