Королеву Елизавету II «похоронили» российские хакеры
- Сьогодні, 11:07
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Официальные источники категорически опровергли печальные слухи
Минувшим вечером весь мир облетела сенсационная новость: на официальном сайте британской королевской семьи сообщили о смерти королевы Елизаветы II.
Впрочем, публикация была сразу же удалена, а Букингемский дворец, к облегчению многих, теперь категорически отрицает данный факт.
Чуть позже в британских СМИ стала циркулировать версия о том, что смерть королевы — это происки российских хакеров.
Поскольку «фейковые» скриншоты публикации о кончине 90-летней королевы Великобритании появились, в основном, в российских информационных изданиях, такая версия, возможно, и имеет право на существование. В любом случае, мы надеемся, что монарх сейчас находится в добром здравии.
Джерело: graziamagazine.ru