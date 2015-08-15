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    Шоу-біз

    Королеву Елизавету II «похоронили» российские хакеры

    • Сьогодні, 11:07
    • Розсилка

    Официальные источники категорически опровергли печальные слухи

    Минувшим вечером весь мир облетела сенсационная новость: на официальном сайте британской королевской семьи сообщили о смерти королевы Елизаветы II.

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    Впрочем, публикация была сразу же удалена, а Букингемский дворец, к облегчению многих, теперь категорически отрицает данный факт.

    Чуть позже в британских СМИ стала циркулировать версия о том, что смерть королевы  — это происки российских хакеров.

    Поскольку «фейковые» скриншоты публикации о кончине 90-летней королевы Великобритании появились, в основном, в российских информационных изданиях, такая версия, возможно, и имеет право на существование. В любом случае, мы надеемся, что монарх сейчас находится в добром здравии.

    Джерело: graziamagazine.ru

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