Кортни Кардашьян обнажилась в воде в свой день рождения
- Сьогодні, 10:26
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Кортни на днях исполнилось 38 лет
Реалити-звезда и старшая сестра Ким Кардашян, Кортни, разделась в бассейне. Поводом для очередного снятия одежды светской львицы стал ее день рождения.
18-го апреля матери троих детей исполнилось 38 лет. Поэтому ради праздника она обнажилась. Снял этот кадр Майк Розелталь.
«Мой костюм в день рождения», - пошутила Кардашьян в подписи к публикации.
За несколько часов соблазнительную фотографию «заценили» более миллиона ее поклонников.