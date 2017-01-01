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    Шоу-біз

    Кортни Кардашьян обнажилась в воде в свой день рождения

    • Сьогодні, 10:26
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    Кортни на днях исполнилось 38 лет

    Реалити-звезда и старшая сестра Ким Кардашян, Кортни, разделась в бассейне. Поводом для очередного снятия одежды светской львицы стал ее день рождения.

    18-го апреля матери троих детей исполнилось 38 лет. Поэтому ради праздника она обнажилась. Снял этот кадр Майк Розелталь.

    «Мой костюм в день рождения», - пошутила Кардашьян в подписи к публикации.

    За несколько часов соблазнительную фотографию «заценили» более миллиона ее поклонников.

     

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