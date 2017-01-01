Кошатник Куклачев попал в базу «Миротворца»

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Российский дрессировщик Юрий Куклачев попал в базу данных украинского портала «Миротворец» за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

По данным, которые опубликовали 22 мая на сайте, Куклачев вместе со своими пушистыми друзьями выступал с представлениями в Севастополе и Керчи в июле 2015 года.

Напомним, что в базу сайта «Миротворец» попадают данные публичных личностей и общественных деятелей, нарушивших законы Украины во время боевых действий на территории страны. Также на сайте опубликованы имена ополченцев самопровозглашенных республик и журналистов, разжигающих и одобряющих военный конфликт в Украине.

Недавно «Главком» сообщил, что российская певица Лариса Долина была внесена в базу «Миротворца».