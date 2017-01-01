  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Козловский опубликовал откровенное селфи со своей невестой

    • Сьогодні, 18:48
    • Розсилка
    Фото: Karavan
    Фото: Karavan

    На фото певец и его невеста позируют в постели, едва проснувшись, демонстрируя полуобнаженные тела

    Украинский певец Виталий Козловский любит демонстрировать свою отличную физическую форму, он также не скрывает подробностей отношений с моделью Раминой Эсхакзай, но, похоже, что артист решил объединить две эти темы, опубликовав в своем официальном блоге откровенное постельное селфи.

    Невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай проживает в Москве, поэтому видятся влюбленные не так часто, как им бы того хотелось. Козловский опубликовал откровенное фото, на котором

    Напомним, что в начале марта Виталий Козловский сделал предложение своей девушке, распрощавшись со статусом завидного холостяка.

     

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ