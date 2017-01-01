Козловский опубликовал откровенное селфи со своей невестой

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Фото: Karavan

На фото певец и его невеста позируют в постели, едва проснувшись, демонстрируя полуобнаженные тела

Украинский певец Виталий Козловский любит демонстрировать свою отличную физическую форму, он также не скрывает подробностей отношений с моделью Раминой Эсхакзай, но, похоже, что артист решил объединить две эти темы, опубликовав в своем официальном блоге откровенное постельное селфи.

Невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай проживает в Москве, поэтому видятся влюбленные не так часто, как им бы того хотелось. Козловский опубликовал откровенное фото, на котором

Напомним, что в начале марта Виталий Козловский сделал предложение своей девушке, распрощавшись со статусом завидного холостяка.