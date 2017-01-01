Козловский представил песню для нацотбора на «Евровидение»

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Англоязычная композиция под названием I'm Your Light доступна на YouTube-канале певца

Певец Виталий Козловский наконец представил песню, с которой хочет представлять Украину на «Евровидении-2017».

За день до третьего полуфинала нацотбора артист выложил на YouTube свою англоязычную композицию под названием I'm Your Light.

«Песня, в которую я верю. Я очень хочу, чтобы вы в нее так же поверили», – написал в Facebook Виталий.

Напомним, 18 февраля состоится третий, последний, полуфинал национального отбора на «Евровидение-2017». Во время него определится еще два артиста, которые будут бороться в финале за право представлять страну на песенном конкурсе.

В настоящее время в финал уже прошли Tayanna, группа «Сальто назад», певица Illaria и певец Rozhden.