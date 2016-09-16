Козловский рассказал, когда отгуляют свадьбу с экс-участницей шоу «Холостяк»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виталий Козловский рассказал, когда будут праздновать свадьбу с Раминой Эсхакзай.

«Само празднование, само событие состоится в августе», – рассказал певец за кулисами концерта «Весенняя музыкальная платформа 2017». Так же певец признался, что сделал предложение возлюбленной «под градусом».

«Я с перепугу очень сильно напился, хотя я вообще не пью. И тут мне пришлось выпить не два, не три бокала вина, а, пожалуй, десять, чтобы заглушить свой мандраж. В конце концов, я сделал предложение в таком легком, расслабленном состоянии», – рассказал он.

Напомним, что 6 марта украинский певец Виталий Козловский отпраздновал свой 32-й день рождения. Во время празднования в кругу близких друзей певец решил сделать предложение руки и сердца экс-участнице телевизионного шоу «Холостяк» Рамине, с которой Виталий встречается длительное время.