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    Шоу-біз

    Красиво жить не запретишь: для концерта в Киеве Стинг запросил комнату для медитации и уколы витамина В12

    • Сьогодні, 11:25
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    С исполнителем прилетит личный повар

    Британский музыкант Стинг для своего концерта в Киеве запросил повышенную охрану и фониатора. Об этом узнала у организаторов «Комсомольская правда».

    По райдеру, Стинга по городу должны сопровождать отряд полиции и два охранных авто с мигалками.

    Музыканту необходимы растения в горшочке в гримерке, длинный диван, комната для медитации, присутствие фониатра с восемью уколами витамина В12 за кулисами на случай возникновения проблем со связками и две бутылки вина: красное и белое. 

    С исполнителем прилетит личный повар. А с 10.00 в день концерта, по требованию музыканта, на площадке должна будет дежурить швея.

    Британский музыкант Стинг 6 октября выступит в Киеве с программой 57th & 9th. На сцену вместе со Стингом выйдет его старший сын, певец и басист Джо Самнер.

    Стинг привезет раритетные гитары, одна из которых выпущена в 1957 году, вторая – в 1955-м, изготовленные лично Лео Фендером.

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