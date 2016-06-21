Красиво жить не запретишь: для концерта в Киеве Стинг запросил комнату для медитации и уколы витамина В12

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С исполнителем прилетит личный повар

Британский музыкант Стинг для своего концерта в Киеве запросил повышенную охрану и фониатора. Об этом узнала у организаторов «Комсомольская правда».

По райдеру, Стинга по городу должны сопровождать отряд полиции и два охранных авто с мигалками.

Музыканту необходимы растения в горшочке в гримерке, длинный диван, комната для медитации, присутствие фониатра с восемью уколами витамина В12 за кулисами на случай возникновения проблем со связками и две бутылки вина: красное и белое.

С исполнителем прилетит личный повар. А с 10.00 в день концерта, по требованию музыканта, на площадке должна будет дежурить швея.

Британский музыкант Стинг 6 октября выступит в Киеве с программой 57th & 9th. На сцену вместе со Стингом выйдет его старший сын, певец и басист Джо Самнер.

Стинг привезет раритетные гитары, одна из которых выпущена в 1957 году, вторая – в 1955-м, изготовленные лично Лео Фендером.