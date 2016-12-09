Красная помада и леопардовый купальник: Вера Брежнева порадовала поклонников cекси-образом

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Красавица Вера Брежнева любит соблазнительные наряды: певица с радостью демонстрирует свою стройную фигуру в Instagram, позволяя себе весьма смелые кадры.

Так, и на этот раз артистка решила порадовать поклонников новым сексуальным снимком.

Супруга композитора и продюсера Константина Меладзе поделилась фотографией, на которой она запечатлена в леопардовом купальнике с весьма откровенными вырезами. Алая помада стала весьма удачным дополнением столь страстного образа Брежневой. Фото певица подписала так: «Надоело быть маленькими миленькими».

Поклонники пришли в восторг от этого кадра и в очередной раз засыпали Веру комплиментами в комментариях.

"Надоело быть маленькими миленькими" #love #hot #redlips #night #mood Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Мар 31 2017 в 12:43 PDT

Джерело: graziamagazine.ru