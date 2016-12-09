  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Красная помада и леопардовый купальник: Вера Брежнева порадовала поклонников cекси-образом

    • Сьогодні, 08:25
    • Розсилка

    Красавица Вера Брежнева любит соблазнительные наряды: певица с радостью демонстрирует свою стройную фигуру в Instagram, позволяя себе весьма смелые кадры.

    Так, и на этот раз артистка решила порадовать поклонников новым сексуальным снимком.

    Читайте також

    Супруга композитора и продюсера Константина Меладзе поделилась фотографией, на которой она запечатлена в леопардовом купальнике с весьма откровенными вырезами. Алая помада стала весьма удачным дополнением столь страстного образа Брежневой. Фото певица подписала так: «Надоело быть маленькими миленькими».

    Поклонники пришли в восторг от этого кадра и в очередной раз засыпали Веру комплиментами в комментариях.

    "Надоело быть маленькими миленькими" #love #hot #redlips #night #mood

    Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ