Красная помада и леопардовый купальник: Вера Брежнева порадовала поклонников cекси-образом
- Сьогодні, 08:25
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Красавица Вера Брежнева любит соблазнительные наряды: певица с радостью демонстрирует свою стройную фигуру в Instagram, позволяя себе весьма смелые кадры.
Так, и на этот раз артистка решила порадовать поклонников новым сексуальным снимком.
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Супруга композитора и продюсера Константина Меладзе поделилась фотографией, на которой она запечатлена в леопардовом купальнике с весьма откровенными вырезами. Алая помада стала весьма удачным дополнением столь страстного образа Брежневой. Фото певица подписала так: «Надоело быть маленькими миленькими».
Поклонники пришли в восторг от этого кадра и в очередной раз засыпали Веру комплиментами в комментариях.
Джерело: graziamagazine.ru