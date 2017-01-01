Красотке Меган Фокс – 31. Горячие фото знаменитой актрисы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 мая свой день рождения отмечает американская актриса и популярная фотомодель Меган Фокс. Ее по праву считают одной из самых желанных девушек планеты, а фотографии сексуальной брюнетки получают восторженные комментарии, как со стороны мужчин, так и женщин

Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в штате Теннесси США. С пяти лет девочка начала занятия в драматическом кружке и посещала уроки танцев. В свои 13 Меган получила несколько танцевальных наград, а к 16 годам уже засветилась в некоторых фильмах во Флориде, в их числе один из эпизодов «Плохих парней 2» Майкла Бэя.

Переехав с матерью в Лос-Анджелес, девушка начала активно участвовать в различных кастингах, с этого и началась череда эпизодических ролей Фокс в сериалах: «Два с половиной человека», «Помощь», «Улица Оушен», «За что тебя люблю». В 2007 году актриса получила свою первую серьезную роль в фильме «Трансформеры». А в 2008, по версии мужского журнала MAXIM, актриса была признана самой сексуальной женщиной в мире. Такое же звание красотка получила и по версии FHM в 2009, оставив позади соперниц: Анджелину Джоли, Ферджи и Скарлетт Йоханнсон. Меган Фокс известна еще и своим бунтарским характером.

Актриса лично заявляла, что перепробовала все виды наркотических веществ, а на ее теле красуется восемь разнообразных татуировок. Так, из-за ее сравнений режиссера «Трансформеров» Майкла Бэя с Гитлером Меган уволили из третей части проекта. Кроме актерской деятельности девушка занялась моделлингом и стала амбассадором итальянской марки Emporio Armani. Несмотря на большое количество откровенных фото в арсенале, Меган Фокс не была замечена в каких-то хаотичных любовных связях.

В 2010 году актриса вышла замуж за актера из сериала «Беверли Хиллз» Брайана Остина Грина, с которым до этого находилась в отношениях шесть лет. У пары трое сыновей.