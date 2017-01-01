Креативный директор «Евровидения-2017» прокомментировал заоблачные гонорары Джамалы и Русланы

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Укринформ Креативный директор «Евровидения-2017» Сергей Проскурня

Вокруг гонораров за выступления на «Евровидения-2017» украинских певиц Джамалы, Русланы и Onuka разгорелся скандал.

По словам креативного директора конкурса, скандал не имеет оснований. Ведь стоимость выступлений артисток, указанная в системе РroZorro, имеет еще и расшифровку.

Креативный директор «Евровидения-2017» Сергей Проскурня пояснил, что гонорары, которые приписывают Джамале и Руслане, являются только частью огромной индустрии, которая стоит за этими артистками. То есть в стоимость выступлений артисток входят оплата за техническое сопровождение выступлений, оборудование, оплата труда других людей и прочее.

«Это индустрия. Мы не можем купить отдельную деталь от машины, мы покупаем машину, наполненную деталями. Каждая деталь имеет свою цену, и машина тоже имеет свою цену – комплексную. Так вот, все, что вы видите во время выступления, – это комплексная цена машины «Джамала», машины «Руслана», – рассказал изданию «Укринформ» Сергей Проскурня.

Напомним, что сеть взорвала новость о том, что выступление победительницы «Евровидения-2016» Джамалы обойдется почти в миллион гривен, а хедлайнер конкурса – певица Руслана, которая принесла нашей стране победу в 2004 году, – получит гонорар в размере 394 тыс. грн.

Также стало известно, что шоумен Андрей Джеджула получит 2,5 миллиона гривен за организацию и проведение красной дорожки конкурса и церемонии открытия «Евровидения-2017». Однако что входит в перечень услуг, который оценили в 2,49 млн грн, – не уточняется.

Напомним, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Расписание концертов и цены на билеты вы можете узнать здесь.



