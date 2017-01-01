Креативный продюсер «Дизель шоу» рассказал, что проект настойчиво приглашали с выступлениями в Крым

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Егор Крутоголов

Сотрудничество с российской стороной сегодня нереально – Крутоголов

Популярный украинский проект «Дизель шоу» активно приглашали с выступлениями в окупированный Крым.Об этом в интервью «Главкому» рассказал креативный продюсер шоу Егор Крутоголов.

«Мы, конечно, отказались. Также некоторые федеральные каналы с нами вели переговоры. Но сотрудничество с российской стороной на сегодня нереальна. Мы прежде всего делаем украинский продукт для украинского. Поэтому мы просто ждем, когда эта ситуация исправится», - отметил Крутоголов.

К слову, по словам креативного продюсера шоу, проект пока будет выходить на русском языке, хотя есть номера и на украинском.

«Проблема не в том, что мы не хотим говорить на украинском. Это, конечно, наш родной язык, язык нашей страны, государственный язык. Актеры свободно владеют украинским, даже белорус Евгений Сморыгин понемногу учит. Но юмор задумывается на определенном языке с самого начала. Если переводить шутки, это будет калька. А в настроении важно каждое слово, расстановка этих слов, их лексическая окраска. На каком языке думает автор, таким языком он юмор и «рождает», - отметил Крутоголов.

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