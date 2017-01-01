Крис Прэтт получит звезду на голливудской Аллее славы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всего лишь несколько лет назад Криса Прэтта большинство знало лишь как «того толстого чувака из «Парков и зон отдыха»», а теперь, благодаря сотрудничеству с Marvel, Прэтт известен на весь мир.

В ближайшем будущем обзаведется полноценным символом признания своих достижений в Голливуде в виде именной звезды на Аллее славы.