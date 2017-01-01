Крис Прэтт получит звезду на голливудской Аллее славы
- Сьогодні, 14:15
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Всего лишь несколько лет назад Криса Прэтта большинство знало лишь как «того толстого чувака из «Парков и зон отдыха»», а теперь, благодаря сотрудничеству с Marvel, Прэтт известен на весь мир.
В ближайшем будущем обзаведется полноценным символом признания своих достижений в Голливуде в виде именной звезды на Аллее славы.
Церемония открытия звезды имени Криса Прэтта состоится 21 апреля – буквально за неделю с небольшим до премьеры нового фильма с актером, «Стражей Галактики 2».
Супергеройский блокбастер Marvel, прямой сиквел оригинальных «Стражей» 2014 года, стартует в прокате 4 мая 2017.