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    Крис Прэтт получит звезду на голливудской Аллее славы

    • Сьогодні, 14:15
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    Всего лишь несколько лет назад Криса Прэтта большинство знало лишь как «того толстого чувака из «Парков и зон отдыха»», а теперь, благодаря сотрудничеству с Marvel, Прэтт известен на весь мир.

     В ближайшем будущем обзаведется полноценным символом признания своих достижений в Голливуде в виде именной звезды на Аллее славы. 

    Церемония открытия звезды имени Криса Прэтта состоится 21 апреля – буквально за неделю с небольшим до премьеры нового фильма с актером, «Стражей Галактики 2».

    Супергеройский блокбастер Marvel, прямой сиквел оригинальных «Стражей» 2014 года, стартует в прокате 4 мая 2017.

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