Криштиану Роналду готовится стать отцом близнецов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криштиану Роналду — без пяти минут многодетный отец. У звезды «Реала» и сборной Португалии вот-вот появятся близнецы, которых вынашивает суррогатная мать.

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на близкое окружение футболиста.

«Они с нетерпением ждут прибавления в их клане», — рассказал источник, подразумевая Криштиану, его шестилетнего сына Криштиану Роналду-младшего и многочисленных родственников во главе с мамой Марией Долореш.

Сам 32-летний нападающий новость никак не прокомментировал — очевидно, слишком занят обустройством детской: как только малыши появятся на свет, их сразу перевезут в его особняк на окраине испанской столицы.

Напомним, что ранее 31-летний Криштиану Роналду сделал сенсационное заявление,что он гей. Но видимо, это оказалось шуткой.

Джерело: Tatler