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    Шоу-біз

    Криштиану Роналду готовится стать отцом близнецов

    • Сьогодні, 16:16
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    Криштиану Роналду — без пяти минут многодетный отец. У звезды «Реала» и сборной Португалии вот-вот появятся близнецы, которых вынашивает суррогатная мать.

    Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на близкое окружение футболиста.

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    «Они с нетерпением ждут прибавления в их клане», — рассказал источник, подразумевая Криштиану, его шестилетнего сына Криштиану Роналду-младшего и многочисленных родственников во главе с мамой Марией Долореш.

    Сам 32-летний нападающий новость никак не прокомментировал — очевидно, слишком занят обустройством детской: как только малыши появятся на свет, их сразу перевезут в его особняк на окраине испанской столицы.

    Напомним, что ранее 31-летний Криштиану Роналду сделал сенсационное заявление,что он  гей. Но видимо, это оказалось шуткой.

    Джерело: Tatler

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