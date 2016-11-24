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    Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 100 миллионов евро

    • 1 Сiчня, 14:23
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    Что сподвигло спортсмена на такой шаг?

    Теперь Криштиану Роналду не только лучший футболист, но еще и самый преданный: спортсмен отказался покидать родной «Реал Мадрид» за рекордную зарплату в 100 миллионов евро.

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    Как сообщают некоторые западные СМИ, некий китайский футбольный клуб готов был заплатить «Реал Мадриду» за трансфер Криштиану около 300 миллионов евро, но с условием, что спортсмен переедет в Китай. Несмотря на то, что сейчас у Роналду зарплата раза в четыре меньше, родной клуб он не предаст ни за какие деньги. «Это его жизнь, он счастлив быть частью «Реал Мадрида», — сказал агент Криштиану.

    Джерело: graziamagazine.ru

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