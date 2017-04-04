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    Криштиану Роналду снялся полностью обнаженным

    • Сьогодні, 16:06
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    Криштиану Роналду недавно сделал подарок своим поклонникам.

     Он опубликовал на странице в инстаграме черно-белые снимки, на которых запечатлен полностью обнаженным. Один из кадров он сопроводил интригующей подписью: «Скоро», что дало надежду его подписчикам на то, что футболист в ближайшее время рассекретит название проекта, ради которого принял участие в столь откровенной фотосессии. Работу спортсмена по достоинству оценили не только его поклонницы, но и поклонники. Судя по всему, связано это с тем, что в СМИ регулярно появляются различные сплетни относительно ориентации Криштиану.

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    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Джерело: graziamagazine.ru

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