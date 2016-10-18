Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На счету сегодняшней именинницы Кристин Дэвис, которой исполнилось 52 года, более трех десятков фильмов, но мировую известность ей принесла роль Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе».

В День рождения знаменитости мы вспоминаем лучшие цитаты ее персонажа.

1. «Чтобы забыть человека, нужна ровно половина времени от того, сколько вы были вместе».

2. «Женщины сидят и размышляют почему все пошло не так снова и снова, а мужчины просто говорят отличненько и заводят новых подружек».

3. «Я встречаюсь с мальчиками с 15 лет, может хватит, где мой принц?!!!»

4. «Я люблю своих незамужних подруг. Но теперь я замужем и мы видимся гораздо реже. Их так жалко. Они напоминают мне о том, в каком плачевном состоянии я когда-то находилась».

5. «Если кто-то не оправдал ваших ожиданий, это вовсе не значит, что их не нужно любить»

6. «Когда ты удовлетворяешь конкретную фантазию мужчины, то всегда есть риск, что ваши отношения разладятся и ты будешь чувствовать себя идиоткой, которая сделала это на площадке для гольфа».

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