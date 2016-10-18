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    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы

    • Сьогодні, 15:02
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    На счету сегодняшней именинницы Кристин Дэвис, которой исполнилось 52 года, более трех десятков фильмов, но мировую известность ей принесла роль Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе».

    В День рождения знаменитости мы вспоминаем лучшие цитаты ее персонажа.

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    1. «Чтобы забыть человека, нужна ровно половина времени от того, сколько вы были вместе».

    2. «Женщины сидят и размышляют почему все пошло не так снова и снова, а мужчины просто говорят отличненько и заводят новых подружек».

    3. «Я встречаюсь с мальчиками с 15 лет, может хватит, где мой принц?!!!»

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    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы
    Кристин Дэвис из «Секса в большом городе»: Мужчина никогда не скажет «Я был не прав», он просто пришлет цветы

    4. «Я люблю своих незамужних подруг. Но теперь я замужем и мы видимся гораздо реже. Их так жалко. Они напоминают мне о том, в каком плачевном состоянии я когда-то находилась».

    5. «Если кто-то не оправдал ваших ожиданий, это вовсе не значит, что их не нужно любить»

    6. «Когда ты удовлетворяешь конкретную фантазию мужчины, то всегда есть риск, что ваши отношения разладятся и ты будешь чувствовать себя идиоткой, которая сделала это на площадке для гольфа».

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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