Кристина Агилера ждет третьего ребенка

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Новые фотографии Кристины Агилеры, появившиеся в СМИ, спровоцировали слухи о ее третьей беременности.

Певица была замечена папарацци на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас в компании жениха Мэтью Ратлера и их двухлетней дочери Саммер Рэйн. Судя по снимкам, знаменитость заметно поправилась и совершенно поменяла стиль одежды — теперь она предпочитает вещи свободного кроя, скрывающие изгибы ее фигуры.

О том, что Кристина ждет третьего ребенка, говорит и тот факт, что она уже несколько месяцев не появляется на светских мероприятиях, а на ее странице в инстаграме новые фотографии звезды в последний раз публиковались лишь на Рождество.

Christina Aguilera and Summer Rain Rutler in Cabo San Lucas on February 25, 2017. Публикация от Christina Aguilera @Xtina (@christinamariaaguilera) Фев 26 2017 в 10:06 PST

Ни Агилера, ни ее официальные представители пока никаких комментариев по данному поводу не делают. А поклонники знаменитости с нетерпением ждут момента, когда певица станет многодетной мамой. Она уже воспитывает девятилетнего сына Макса Лайрона от предыдущих отношений с Джорданом Брэтманом и двухлетнюю дочь Саммер Рэйн от нынешнего бойфренда.

Джерело: graziamagazine.ru