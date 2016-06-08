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    Кристина Агилера ждет третьего ребенка

    • Сьогодні, 10:46
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    Новые фотографии Кристины Агилеры, появившиеся в СМИ, спровоцировали слухи о ее третьей беременности.

     Певица была замечена папарацци на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас в компании жениха Мэтью Ратлера и их двухлетней дочери Саммер Рэйн. Судя по снимкам, знаменитость заметно поправилась и совершенно поменяла стиль одежды — теперь она предпочитает вещи свободного кроя, скрывающие изгибы ее фигуры.

    @xtina, @m_rutler & Summer Rain out in Cabo San Lucas, Mexico, February 25th! #christinaaguilera #xtina #xtinaaguilera #legendtina #teamxtina

    Публикация от ¢няιѕтιиα αgυιℓєяα'ѕ fιgнтєяѕ (@fightersofxtina)

    О том, что Кристина ждет третьего ребенка, говорит и тот факт, что она уже несколько месяцев не появляется на светских мероприятиях, а на ее странице в инстаграме новые фотографии звезды в последний раз публиковались лишь на Рождество.

    Christina Aguilera and Summer Rain Rutler in Cabo San Lucas on February 25, 2017.

    Публикация от Christina Aguilera @Xtina (@christinamariaaguilera)

    Ни Агилера, ни ее официальные представители пока никаких комментариев по данному поводу не делают. А поклонники знаменитости с нетерпением ждут момента, когда певица станет многодетной мамой. Она уже воспитывает девятилетнего сына Макса Лайрона от предыдущих отношений с Джорданом Брэтманом и двухлетнюю дочь Саммер Рэйн от нынешнего бойфренда.

    Джерело: graziamagazine.ru

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