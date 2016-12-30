Ксения Собчак и Максим Виторган назвали сына Платоном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Виторган ответил на своей странице в Instagram на один из самых популярных декабрьских вопросов в интернете- как они с Ксенией Собчак назвали своего новорожденного сына.

Оказалось, что мальчик, появившийся на свет 18 ноября, получил имя Платон.

Актер подал информацию, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой, опубликовав в своем аккаунте снимок с изображением новогодней игрушки-звезды с именем в центре.

«С новым!;-))) Спасибо за подарочки!!!», - подписал фотографию Максим Виторган.