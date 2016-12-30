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    Шоу-біз

    Ксения Собчак и Максим Виторган назвали сына Платоном

    • Вчора, 23:01
    • Розсилка

    Максим Виторган ответил на своей странице в Instagram на один из самых популярных декабрьских вопросов в интернете- как они с Ксенией Собчак назвали своего новорожденного сына.

    Оказалось, что мальчик, появившийся на свет 18 ноября, получил имя Платон.

    Актер подал информацию, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой, опубликовав в своем аккаунте снимок с изображением новогодней игрушки-звезды с именем в центре.

    «С новым!;-))) Спасибо за подарочки!!!», - подписал фотографию Максим Виторган.

    С новым!;-))) Спасибо @asjab2 за подарочки!!!

    Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)

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