Ксения Собчак: На премьере фильма «Яна+Янко» у меня был новый сексуальный опыт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая прокомментировала откровенные сцены с участием супруга

Состоялась премьера фильма «Яна+Янко», в котором одна из ролей досталась супругу Ксении Собчак Максиму Виторгану. По сюжету фильма муж телеведущей появляется на экране в весьма откровенных сценах со своей коллегой по съемочной площадке Олесей Судзиловской,

И, безусловно, журналистка не смогла не поделиться с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от увиденного на экране: «На премьере фильма «Яна+Янко» у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было, а такого — никогда. Кому комедия, а кому real peep fucking show (хоть и сцена вполне невинная и фильм +12). От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась), и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)», — заметила Ксения.





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