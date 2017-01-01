Ксения Собчак трогательно призналась мужу в любви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ксения Собчак редко делится подробностями личной жизни с посторонними и еще реже публично признается в теплых чувствах к родным.

Однако недавно он сделала исключение. После отдыха в Турции телеведущая опубликовала совместный нежный снимок с мужем Максимом Виторганом, сделанным во время недавнего отпуска на море, и сопроводила его очень трогательным посланием.

«Люблю робко «жаться» к нему и чувствовать себя маленькой девочкой. С @mvitorgan», — написала Ксения под снимком. Подписчики молодой мамы буквально засыпали ее комплиментами, отметив, что их с Максимом пара является образцом для подражания. По мнению фанатов, супруги являются идеальной семьей — ведь они успевают много работать, развиваться духовно, часто путешествуют, воспитывают сына Платона и всегда находят время друг для друга.





Напомним, что Собчак и Виторган впервые стали родителями 18 ноября прошлого года. Всю беременность журналисты и папарацци буквально «охотились» за телеведущей, пытаясь запечатлеть ее с округлившимся животом и разузнать подробности — пол малыша, имя и так далее. Однако Ксения и Максим достойно справились с небывалым ажиотажем вокруг их семьи.





Джерело: graziamagazine.ru