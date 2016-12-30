Ксения Собчак уезжает из России вместе с сыном

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Российские СМИ заволновались!

Ксения Собчак намеревается покинуть страну вместе с пятимесячным сыном Платоном и своей мамой Людмилой Нарусовой.

По информации прессы, телеведущая переедет на лето в Юрмалу, где у нее есть роскошная пятикомнатная квартира с камином, которую она несколько лет назад приобрела за 270 тысяч евро, что на сегодняшний день в пересчете на российскую валюту составляет около 197 миллионов рублей. Как оказалось, Ксения решила увезти наследника подальше от городской суеты и смога на побережье Рижского залива, куда на лето переезжает и Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми.

По сообщениям СМИ, Собчак не собирается постоянно находиться в Юрмале — она будет работать в том же режиме, что и раньше и много путешествовать с рабочими визитами в разные страны. Сама же Ксения пока никак не прокомментировала данную новость.

Джерело: graziamagazine.ru