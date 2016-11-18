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    Ксения Собчак: я зависима от своего ребенка

    • Сьогодні, 09:38
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    Телеведущая рассказала о материнстве

    В последнее время Ксения стала все чаще делиться с подписчиками деталями своей личной жизни. 

    В частности, совсем недавно телеведущая опубликовала фотографию без макияжа и с маской на лице, сопроводив ее ироничной подписью: «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так: построил день рабочий, и рраз — все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть.»

    Первое видео Ксении Собчак с новорожденным сыном Ну, хоть выглядеть буду хорошо».

    Такая откровенность пришлась по душе поклонникам Собчак. Этот снимок собрал больше 72 тысяч лайков и тысячи комментариев.

    "Жанна Д'Аркнуть может?:) :)))! Photo by @vadimraskovalov wearing @tak.ori hat and #candyshop

    Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

    К слову, это не первый случай, когда Ксения рассказывает в своем микроблоге о тягостях материнства. 

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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