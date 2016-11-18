Ксения Собчак: я зависима от своего ребенка
- Сьогодні, 09:38
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Розсилка
Телеведущая рассказала о материнстве
В последнее время Ксения стала все чаще делиться с подписчиками деталями своей личной жизни.
В частности, совсем недавно телеведущая опубликовала фотографию без макияжа и с маской на лице, сопроводив ее ироничной подписью: «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так: построил день рабочий, и рраз — все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть.»
Первое видео Ксении Собчак с новорожденным сыном Ну, хоть выглядеть буду хорошо».
Такая откровенность пришлась по душе поклонникам Собчак. Этот снимок собрал больше 72 тысяч лайков и тысячи комментариев.
К слову, это не первый случай, когда Ксения рассказывает в своем микроблоге о тягостях материнства.
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