Ксения Собчак: я зависима от своего ребенка

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Телеведущая рассказала о материнстве

В последнее время Ксения стала все чаще делиться с подписчиками деталями своей личной жизни.

В частности, совсем недавно телеведущая опубликовала фотографию без макияжа и с маской на лице, сопроводив ее ироничной подписью: «Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства. Иногда бывает так: построил день рабочий, и рраз — все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть.»

Первое видео Ксении Собчак с новорожденным сыном Ну, хоть выглядеть буду хорошо».

Такая откровенность пришлась по душе поклонникам Собчак. Этот снимок собрал больше 72 тысяч лайков и тысячи комментариев.

"Жанна Д'Аркнуть может?:) :)))! Photo by @vadimraskovalov wearing @tak.ori hat and #candyshop Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 8 2017 в 9:58 PST

К слову, это не первый случай, когда Ксения рассказывает в своем микроблоге о тягостях материнства.

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