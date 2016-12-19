Ксения Собчак заставила супруга заняться спортом

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Максим Виторган заметно постройнел после свадьбы с Ксенией Собчак

Максим Виторган никогда не отличался атлетичной фигурой и любовью к регулярным занятиям спортом. Однако после свадьбы с Ксенией Собчак, состоявшейся 1 февраля 2013 года, жизнь актера резко изменилась, что не могло не отразиться и на его внешности.

Артист заметно похудел и систематически делится с подписчиками в Инстаграме видео и фото из тренажерного зала. Недавно он опубликовал ролик, в котором показывает какими упражнениями он добивается необходимого результата.

Но, судя по комментарию к записи, Максим не испытывает удовольствия от физических нагрузок. «Пятый из семи кругов ада за 40 минут. Распродажа: все по десять. Две недели каждодневных тренировок. После того как я встретил тренера в театре на спектакле Крымова, понял, что живым мне не уйти, и сдался. Придется быть красивым и здоровым. Да, я тряпка», — так подписал видео Виторган. Результаты упорных стараний знаменитости видны невооруженным взглядом — его фигура стала стройной и подтянутой, из-за чего 44-летний Максим стал выглядеть моложе своего возраста.

Поклонники пары предполагают, что актер изменился из-за влияния жены, которая ведет активный образ жизни и всегда с особой тщательностью следит за собой. В одном из ранних интервью Ксения призналась, что она ничего не делала для того, чтобы привить мужу любовь к спорту. «Я не заставлю его, он как-то сам на фоне моей беременности решил быть на противоходе — я становилась больше, а он становился меньше. В итоге сейчас Максим в очень хорошей форме», — сообщила Собчак.

Джерело: graziamagazine.ru