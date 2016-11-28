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    Кто от соседей едет на Евровидение: стали известны первые имени

    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка

    Уже несколько стран определились, кто будет представлять их на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве.

    В частности, со своим представителем на нынешнем «Евровидении» определилась Беларусь.

    Страну будет представлять группа Naviband песней «Historyja majho zyccia», которую они выполняют на белорусском.

    Со своим исполнителем на «Евровидение-2017» определилась также Грузия. Ее будет представлять певица Тако Гачечиладзе, которая на английском спела о вере.

    В Грузии победителя определяли при помощи международного жюри и общественного голосования.

    От Греции на песенный конкурс в Украине поедет певица Деми.

    Джерело: 24 канал

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