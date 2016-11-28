Кто от соседей едет на Евровидение: стали известны первые имени



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже несколько стран определились, кто будет представлять их на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в Киеве.

В частности, со своим представителем на нынешнем «Евровидении» определилась Беларусь.

Страну будет представлять группа Naviband песней «Historyja majho zyccia», которую они выполняют на белорусском.

Со своим исполнителем на «Евровидение-2017» определилась также Грузия. Ее будет представлять певица Тако Гачечиладзе, которая на английском спела о вере.

В Грузии победителя определяли при помощи международного жюри и общественного голосования.

От Греции на песенный конкурс в Украине поедет певица Деми.

Джерело: 24 канал