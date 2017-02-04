Кто прошел в финал отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

.Для тех, кто пропустил прямой эфир первого полуфинала отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» и не смог послушать всех участников, мы публикуем видео и результаты голосования.

Кто же прошел в финал национального отбора участников от Украины из первой восьмерки? Каковы результаты голосования зрителей и жюри?

Первый полуфинал отбора на «Евровидение-2017» в Украине открыла группа «Скай» (Skai) с песней «All My Love For You». Все члены жюри единогласно похвалили участников. Джамала отметила, что ей очень понравилось то, что песня мужская и сильная. Группа получила от судей 6 баллов.

Под вторым номером на отборе «Евровидение-2017» выступили Рома Веремейчик и группа «Lumiere» с композицией «Make It Real». Константин Меладзе посоветовал ребятам сделать концовку песни экспрессивнее и мощнее. А Андрей Данилко сказал, что у него двоякое мнение от выступления коллектива и он не знает, подходит ли песня для конкурса. От судей ребята получили 2 балла.

Дальше зрители и жюри нацотбора увидели выступление группы (Монохромия) «Monochromea» с песней «Blue Bird» . Судьи заметили, что волнение помешало участникам хорошо исполнить песню. Константин Меладзе остался не очень доволен выступлением группы и жюри оценили выступление коллектива в 3 балла по десятибалльной системе.

Следующая исполнительница Laliko с песней «Sugar whisper» выступила в стиле электро-свинг. Джамала посчитала, что для Европы данный стиль — это уже пройденный этап, и спросила у участницы, где именно припев в песне. Но также она оценила яркость и легкость номера. Laliko получила от жюри всего 1 балл.

Группа «Сальто Назад» спела семейную песню «О Мама». Члены жюри очень порадовались, что ребята выбрали песню на украинском языке и очень похвалили музыкантов за это. А также отметили великолепный танец ребят и отдали коллективу самый высший балл - 8.

Далее выступила очаровательная MamaRika с авторской песней «We Are One»!.

Андрей Данилко выразил свое недоумение на тему того, что ему больше запомнился костюм девушки, чем репертуар. Джамала отреагировала на выступление певицы мягко, но отметила, что ей не хватало какой-то изюминки. А Константин Меладзе похвалил девушку и вспомнил, что знает ее еще с тех пор, как она была просто Настей на «Фабрике звезд», а также девушка получила 5 баллов от членов жюри.

Под номером 7 в первом полуфинале отбора на «Евровидение 2017» выступила яркая Tayanna (Татьяна Решетняк) с песней «I love you». По мнению судей, девушке помешало волнение и она не смогла «зацепить за живое». Но это не помешало получить ей 7 баллов от жюри.

Первый полуфинал отбора на конкурс закрывал сильный и уверенный в себе Арсен Мирзоян с песней «Geraldine». Константин Меладзе был очарован тем, что исполнитель ни капли не волновался и сказал, что он почувствовал себя на концерте, а не на конкурсе. Арсен получил от судей 4 балла.

По итогам зрительского голосования и баллов от компетентного жюри в финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» вышли Tayanna и группа «Сальто Назад».