Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне премьеры создатели телепроекта продолжают подогревать интерес к будущему фильму

Культовой мелодраме 80-ых Грязные танцы подарили «новое дыхание». Совсем скоро телеканал ABC представит ремейк известной картины, которая когда-то принесла славу Патрику Суэйзи и Дженнифер Грей.

24 мая состоится премьера обновленной истории Грязные танцы.Об этом пишет Digital Spy.

Главных персонажей Бэби и Джонни сыграли Эбигейл Бреслин, известная по сериалу «Королевы крика», и профессиональный танцор Кольт Праттс.

Накануне премьеры создатели телепроекта продолжают подогревать интерес к будущему фильму. Так в сеть попало несколько кадров со съемочного процесса.

В фильме засветилась Николь Шерзингер

На снимках изображены ведущие актеры картины: Эбигейл Бреслин, Кольт Праттс, Николь Шерзингер, Сара Хайланд, Тревор Эйнхорн и другие.

«Мы создали не копию любимого фильма. У нашей истории есть ДНК оригинала, но в ней появилось много нового. Вы узнаете, что случилось с Бэби и Джонни после того самого лета – одним словом, будут сюрпризы», – поделилась подробностями актриса Дебра Мессинг.

Напомним, впервые на экраны кинолента «Грязные танцы» вышла в 1987 году с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях.

Картина изначально задумывалась как малобюджетная, но стала одной из наиболее кассовых в прокате, собрав более $170 миллионов в год выхода на экраны. По состоянию на 2009 год фильм заработал $214 миллионов по всему миру, став первым фильмом для домашнего просмотра, копий которого купили в количестве около полумиллиона.

Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция The Time of My Life получила Оскар и Золотой глобус в номинации «Лучшая песня», а также премию Грэмми за лучший дуэт.