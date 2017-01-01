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    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»

    • Сьогодні, 12:15
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    Накануне премьеры создатели телепроекта продолжают подогревать интерес к будущему фильму

    Культовой мелодраме 80-ых Грязные танцы подарили «новое дыхание». Совсем скоро телеканал ABC представит ремейк известной картины, которая когда-то принесла славу Патрику Суэйзи и Дженнифер Грей.

    24 мая состоится премьера обновленной истории Грязные танцы.Об этом пишет Digital Spy.

    Главных персонажей Бэби и Джонни сыграли Эбигейл Бреслин, известная по сериалу «Королевы крика», и профессиональный танцор Кольт Праттс.

    Накануне премьеры создатели телепроекта продолжают подогревать интерес к будущему фильму. Так в сеть попало несколько кадров со съемочного процесса.

    В фильме засветилась Николь Шерзингер

    В фильме засветилась Николь Шерзингер

    На снимках изображены ведущие актеры картины: Эбигейл Бреслин, Кольт Праттс, Николь Шерзингер, Сара Хайланд, Тревор Эйнхорн и другие.

    «Мы создали не копию любимого фильма. У нашей истории есть ДНК оригинала, но в ней появилось много нового. Вы узнаете, что случилось с Бэби и Джонни после того самого лета – одним словом, будут сюрпризы», – поделилась подробностями актриса Дебра Мессинг.

    Напомним, впервые на экраны кинолента  «Грязные танцы» вышла в 1987 году с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях.

    Картина изначально задумывалась как малобюджетная, но стала одной из наиболее кассовых в прокате, собрав более $170 миллионов в год выхода на экраны. По состоянию на 2009 год фильм заработал $214 миллионов по всему миру, став первым фильмом для домашнего просмотра, копий которого купили в количестве около полумиллиона.

    Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция The Time of My Life получила Оскар и Золотой глобус в номинации «Лучшая песня», а также премию Грэмми за лучший дуэт.

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    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»
    Культовая история: в сеть попали кадры ремейка «Грязных танцев»

     

     

    кино
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