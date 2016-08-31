Культовый сериал «Твин Пикс» возвращается

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Премьера нового сезона сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча, который был популярен в 90-х, состоится 21 мая на американском телеканале Showtime.

Как сообщает ресурс Deadline со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса, зрители смогут увидеть сразу две серии третьего сезона, которые в целом будут продолжаться два часа.

Отмечается, что третий сезон будет содержать 18 серий.

Кроме того, планируется запустить и четвертый сезон.

Невинс также добавил, что ожидается выход сериала и на международную арену.

По его словам, в третьем сезоне сериала наряду с новыми примут участие и те актеры, которые снимались в оригинальной ленте — Кайл Маклахлан как спецагент Дейл Купер и сам режиссер Дэвид Линч в роли Гордона Коула.

Заметим, что продолжение культового сериала «Твин Пикс» его создатели анонсировали еще в 2014 году.

Джерело: 24 канал