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    Культовый сериал «Твин Пикс» возвращается

    • Сьогодні, 11:46
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    Премьера нового сезона сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча, который был популярен в 90-х, состоится 21 мая на американском телеканале Showtime.

    Как сообщает ресурс Deadline со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса, зрители смогут увидеть сразу две серии третьего сезона, которые в целом будут продолжаться два часа.

    Отмечается, что третий сезон будет содержать 18 серий.

    Кроме того, планируется запустить и четвертый сезон.

    Невинс также добавил, что ожидается выход сериала и на международную арену.

    По его словам, в третьем сезоне сериала наряду с новыми примут участие и те актеры, которые снимались в оригинальной ленте — Кайл Маклахлан как спецагент Дейл Купер и сам режиссер Дэвид Линч в роли Гордона Коула.

    Заметим, что продолжение культового сериала «Твин Пикс» его создатели анонсировали еще в 2014 году.

    Джерело: 24 канал

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