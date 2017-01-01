Кварцевый маникюр: новый тренд лета

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Выглядит такой маникюр нежно и женственно

Встречайте новый тренд: кварцевый маникюр. Такой нежный и очень аккуратный дизайн ногтей идеально подойдет для твоего образа жизни. Смотри и вдохновляйся.

Новая тенденция в маникюре называется не иначе, как кварцевый маникюр. А вдохновил на него неил-мастеров популярный прошлым летом оттенок по Pantone rose quatz.

Выглядит такой маникюр очень нежно и женственно, а также подойдет под любой наряд и случай. Кстати, кварц – минерал, который, как известно, заряжает любовной энергией. Такой маникюр и правда смотрится очень мечтательно и нежно. Этим летом тренд придет на смену ярким оттенкам и даже классическому французскому маникюру.