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    Кварцевый маникюр: новый тренд лета

    • Сьогодні, 16:29
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    Выглядит такой маникюр нежно и женственно

    Встречайте новый тренд: кварцевый маникюр. Такой нежный и очень аккуратный дизайн ногтей идеально подойдет для твоего образа жизни. Смотри и вдохновляйся.

    Новая тенденция в маникюре называется не иначе, как кварцевый маникюр. А вдохновил на него неил-мастеров популярный прошлым летом оттенок по Pantone rose quatz.

    Выглядит такой маникюр очень нежно и женственно, а также подойдет под любой наряд и случай. Кстати, кварц – минерал, который, как известно, заряжает любовной энергией. Такой маникюр и правда смотрится очень мечтательно и нежно. Этим летом тренд придет на смену ярким оттенкам и даже классическому французскому маникюру.

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    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета
    Кварцевый маникюр: новый тренд лета

     

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