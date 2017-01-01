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    Шоу-біз

    Layah представила новый клип, в котором разгуливает по Лос-Анджелесу в желтом плаще

    • Сьогодні, 16:16
    • Розсилка

    В этот раз певица экранизировала песню-размышление «Навсегда»

    Сьемки клипа проводились в Лос-Анджелесе, именно там и разворачивается сюжет клипа, в котором певица разгуливает по огромному городу в желтом наряде.

    «Снимая клип, мы выехали далеко за город. Я провела за рулем семь часов. Ярко-желтый плащ возник здесь не случайно. Этим я хотела сказать, что ты можешь быть одет в самую яркую одежду, окружен множеством глаз и при этом будешь оставаться незамеченным и одиноким», - прокомментировала звезда.

    Напомним, экс-солистка группы «ВИА Гра» Ева Бушмина, выступающая под псевдонимом Layah в марте презентовала новый видеоклип на песню «Не прячься».

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