Леди Гага готовит еду топлес

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Хотите вкусный ужин? Спросите Леди Гагу, как! По всей видимости, певица явно знает какой-то секрет приготовления блюд, иначе как объяснить, что она готовит топлес?

Недавно Леди Гага поделилась в инстаграме снимком, где стоит полуголая у плиты, держа в руках перечницу, а все, что было надето на артистке — темные джинсы.

Что готовила Гага — непонятно, однако намного интереснее, для кого она готовила. И вы ни за что не догадаетесь: для Наоми Кэмпбелл. Если вы помните, то вчера знаменитая модель отмечала 47-летие, а певица, по всей видимости, не только была в числе приглашенных, но еще и отвечала за праздничный стол. Тогда почему в таком виде? Или это был дресс-код мероприятия? Впрочем, зная темперамент Черной Пантеры, никто не удивится!

Джерело: graziamagazine.ru