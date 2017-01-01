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    Леди Гага и принц Уильям обсудили проблему психических заболеваний по FaceTime

    • Сьогодні, 14:01
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    Леди Гага успевает не только записывать новые хиты, но и решать социально важные проблемы.

    На днях эпатажная певица пообщалась по FaceTime с принцем Уильямом, чтобы обсудить проблемы касательно психического здоровья.

    Благотворительная программа проходит под девизом #Oktosay. Гага и принц Уильям обсудили серьезные фильмы, где люди из разных слоев общества обсуждают свои проблемы касательно насущной проблемы. Поводом для беседы певицы и английского принца стало письмо Гаги, которое она написала через свой фонд «Born This Way Foundation», где рассказала, что постоянно живет с посттравматическим расстройством. Уильям был очень впечатлен открытостью и честностью исполнительницы и пригласил на личную беседу, трансляция которой прошла в Facebook.

    Джерело: popcornnews

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