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    Шоу-біз

    Леди Гага назвала Рианну самой хорошо одетой звездой Met Gala 2017

    • Сьогодні, 18:19
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    Хотя в минувший понедельник гости Met Gala 2017 праздновали креатив Рей Кавакубо и модного бренда Commes des Garçons, Леди Гага, большая поклонница этого бренда, на гала-приеме не появилась.

    Впрочем, эпатажная певица не преминула все-таки напомнить о себе, выбрав самую стильно одетую, на ее взгляд, звезду вечера.

    В своем Twitter Леди Гага написала:

    «Самой хорошо одетой, по моему скромному мнению, была Рианна – ее образ отразил дух вечера и эмоции Рей Кавакубо и Commes des Garçons».

    Комплимент Рианне Леди Гага решила сопроводить не фотографиями своей коллеги с Met Gala 2017, а собственными образами в ансамблях от Commes des Garçons.

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    Поп-дива Рианна

    Однако, пользователи соцсетей совершенно не согласны с Леди Гагой. По их мнению, Рианна выглядела, как колбаса.
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