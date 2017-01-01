Леди Гага назвала Рианну самой хорошо одетой звездой Met Gala 2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хотя в минувший понедельник гости Met Gala 2017 праздновали креатив Рей Кавакубо и модного бренда Commes des Garçons, Леди Гага, большая поклонница этого бренда, на гала-приеме не появилась.

Впрочем, эпатажная певица не преминула все-таки напомнить о себе, выбрав самую стильно одетую, на ее взгляд, звезду вечера.

В своем Twitter Леди Гага написала:

«Самой хорошо одетой, по моему скромному мнению, была Рианна – ее образ отразил дух вечера и эмоции Рей Кавакубо и Commes des Garçons».

Комплимент Рианне Леди Гага решила сопроводить не фотографиями своей коллеги с Met Gala 2017, а собственными образами в ансамблях от Commes des Garçons.

Поп-дива Рианна