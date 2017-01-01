Леди Гага назвала Рианну самой хорошо одетой звездой Met Gala 2017
- Сьогодні, 18:19
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Розсилка
Хотя в минувший понедельник гости Met Gala 2017 праздновали креатив Рей Кавакубо и модного бренда Commes des Garçons, Леди Гага, большая поклонница этого бренда, на гала-приеме не появилась.
Впрочем, эпатажная певица не преминула все-таки напомнить о себе, выбрав самую стильно одетую, на ее взгляд, звезду вечера.
В своем Twitter Леди Гага написала:
«Самой хорошо одетой, по моему скромному мнению, была Рианна – ее образ отразил дух вечера и эмоции Рей Кавакубо и Commes des Garçons».
Комплимент Рианне Леди Гага решила сопроводить не фотографиями своей коллеги с Met Gala 2017, а собственными образами в ансамблях от Commes des Garçons.
Поп-дива Рианна
Однако, пользователи соцсетей совершенно не согласны с Леди Гагой. По их мнению, Рианна выглядела, как колбаса.