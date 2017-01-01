Леди Гага стала хедлайнером Coachella вместо своей подруги Бейонсе

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Друзей, как известно, нужно во всем поддерживать, а если придется, то и заменять. Последнее утверждение подходит дружеским отношениям Бейонсе и Леди Гаги: сегодня стало известно, что Гага назначена хедлайнером калифорнийского фестиваля Coachella вместо беременной Бейонсе.

Для Леди Гаги участие в Coachella - еще один весомый бонус к музыкальному «резюме»: в этом году она уже успела отличиться ярким выступлением на премии «Грэмми» вместе с культовой группой Metallica, эффектным шоу на «Суперкубке», а в августе певица отправиться в мировое турне Joanne World Tour. Впечатляет, не правда ли?

Что касается Бейонсе, от участия в Coachella она отказалась по настоянию врачей, но пообещала стать хедлайнером фестиваля в следующем году - когда уже будет являться матерью троих детей.

«По совету врачей в ближайшие месяцы Бейонсе будет следовать менее строгому графику, а значит не сможет выступить на фестивале Coachella Valley Music & Arts в этом году. Но мы рады подтвердить, что в 2018 году она станет хедлайнером фестиваля», - говорится в официальном обращении организаторов Coachella.

Джерело: Hello!