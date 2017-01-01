Леди Гага в новой фотосессии Tiffany: такой эпатажную певицу еще не видели

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Фото: graziamagazine.ru Леди Гага

Леди Гага приняла участие в фотосессии известного ювелирного бренда Tiffany & Co и предстала перед фанатами в кардинально другом образе

Леди Гага удивила своих поклонников съемками в рекламной кампании изысканных украшений Tiffany City HardWear. В новой фотосессии американская певица воплотила образ элегантной жительницы мегаполиса, предпочитающей стиль и грацию городской суете. Чёрно-белые фото, минимум макияжа, отсутствие огромных каблуков и ярких сценических нарядов – всё это так непривычно, но очень гармонично продемонстрировало многогранность молодой исполнительницы и её талант к перевоплощениям.

«Я всегда хочу бросать вызов сложившейся системе. Я люблю меняться. Это заставляет ощущать себя живой» - прокомментировала эксперимент Леди Гага. Эти же слова опубликованы и на сайте бренда Tiffany & Co, в качестве девиза новой коллекции Tiffany City HardWear.

Напомним также, что Леди Гага запишет совместный альбом с группой Metallica.