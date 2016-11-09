Леди Гага выступит на крыше стадиона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже совсем скоро, 5 февраля, в США состоится одно из самых освещаемых спортивных мероприятий года – матч за Суперкубок, в перерыве которого выступит Леди Гага.

По слухам, певица готовит для фанатов какое-то масштабное шоу и намеревается прибегнуть к такому рискованному ходу, как выступление на крыше стадиона.

30-летняя певица будет выступать в перерыве матча за Суперкубок на стадионе NRG Stadium в Техасе – и собирается сделать это выступление незабываемым для зрителей. Леди Гага твердо намерена петь с крыши стадиона, хотя это очень рискованное мероприятие и обеспечить певице должную степень безопасности и страховку технически очень сложно.

В 2016 году Леди Гага спела национальный гимн перед началом матча за Суперкубок и впоследствии назвала этот опыт «величайшей честью» в своей карьере – не удивительно, что теперь певица намеревается пойти еще дальше и сделать свое выступление невероятно зрелищным.

Джерело: popcornnews