  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Леди Гага запишет совместный альбом с группой Metallica

    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка

    Совместное выступление Леди Гага и легендарных Metallica произвело настоящий фурор на церемонии Грэмми в этом году.

     Оказывается, это был не последний раз, когда музыканты сотрудничают на сцене. К 2019 году готовится выход совместного альбома и, вероятно, тура.

    Изначально о записи совместного альбома сказала сама Гага, а теперь эту информацию подтвердил гитарист Metallica Кирк Хаммет. Он рассказал, что альбом будет называться «The White Album», а голос Леди Гага «просто убьет их», когда они будут работать в студии.

    Барабанщик группы Ларс Ульрих также с восторгом отзывается о работе с поп-звездой в интервью Rolling Stone: «Она как квинтэссенция идеального пятого участника группы. Её голос, её отношение, её взгляды настолько удивительны! Совместное выступление было очень органичным. В ней просто живёт дух хард-рока и металла, который бежит по её венам. В ней нет ничего надуманно – лишь лёгкая энергия».

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ