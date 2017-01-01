Леди Гага запишет совместный альбом с группой Metallica
- Сьогодні, 16:37
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Совместное выступление Леди Гага и легендарных Metallica произвело настоящий фурор на церемонии Грэмми в этом году.
Оказывается, это был не последний раз, когда музыканты сотрудничают на сцене. К 2019 году готовится выход совместного альбома и, вероятно, тура.
Изначально о записи совместного альбома сказала сама Гага, а теперь эту информацию подтвердил гитарист Metallica Кирк Хаммет. Он рассказал, что альбом будет называться «The White Album», а голос Леди Гага «просто убьет их», когда они будут работать в студии.
Барабанщик группы Ларс Ульрих также с восторгом отзывается о работе с поп-звездой в интервью Rolling Stone: «Она как квинтэссенция идеального пятого участника группы. Её голос, её отношение, её взгляды настолько удивительны! Совместное выступление было очень органичным. В ней просто живёт дух хард-рока и металла, который бежит по её венам. В ней нет ничего надуманно – лишь лёгкая энергия».
Джерело: popcornnews