Легенда черно-белого кино скончалась в возрасте 99 лет

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Ровесница встретившего в этом году столетие Кирка Дугласа, до собственного юбилея Жа Жа Габор не дожила всего полтора месяца.

Жа Жа Габор умерла от сердечного приступа. Ей было 99 лет. Звезда классической драмы 1952 года «Мулен Руж» и «Печати зла» Орсона Уэллса (1958), на пике своей славы Габор была известна в первую очередь благодаря своей любви к роскошному образу жизни, какому позавидовала бы и семейка Кардашьян, пишет wmj.ru.

У Габор было девять мужей (среди которых основатель отельной империи «Хилтон» Конрад Хилтон), хотя она признает всего восемь, а слухи приписывали ей романы с Шоном Коннери и Джоном Кеннеди. Жа Жа Габор прославилась и едким чувством юмора — в основном на тему взаимоотношения полов.

В 1986 году Жа Жа Габор вышла замуж в последний раз — за принца Фредерика фон Анхальта, приемного сына немецкой принцессы. Так Жа Жа исполнила свою мечту и сама стала принцессой, герцогиней Саксонской. К сожалению, последние годы ее жизни прошли не гладко: в 2002 году Габор пострадала в аварии и до конца дней оказалась прикованной к инвалидной коляске. В 2011-м из-за тромба ей пришлось ампутировать ногу, и Габор уже не вставала с кровати. Принц ухаживал за своей принцессой до последних дней.