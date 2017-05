Легендарному Бобу Дилану - 76 лет

Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 мая исполняется 76 лет живому классику современной музыки Бобу Дилану. Влияние урожденного Роберта Аллена Циммермана на сегодняшнюю культуру невозможно переоценить. Он начинал с фолка в духе своего кумира Вуди Гатри и в этом качестве стал народным героем. Однако Дилан никогда не придавал слишком много значения мнению слушателей и с легкостью выходил из привычного амплуа. Ключевым в этом смысле стало его выступление на фолк-фестивале в Ньюпорте 1965 года, когда былой бард оглушил публику, сменив акустику на электричество. В поэтическом байопике Тодда Хейнса «Меня там нет» этот эпизод решен как расстрел не подготовленных к переменам хиппи. В дальнейшем с певцом произошло еще несколько метаморфоз и творческих кризисов, превративших его в классика и одного из самых загадочных титанов современного рока.

В последние годы артист находится в «Бесконечном турне» и продолжает строить свою творческую биографию исходя из собственных соображений. Так, в начале нулевых Дилан вновь заставил о себе говорить, выпустив трилогию альбомов «Time Out Of Mind», «Love and Theft» и «Modern Times», а всего за несколько дней до юбилея огорошил поклонников пластинкой «Fallen Angels», которая, как и прошлый диск «Shadows in the Night», состоит из кавер-версий любимых песен времен молодости патриарха.



В октябре 2016 года Бобу Дилану была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Вручение состоялось 1 апреля 2017 года, в узком кругу, где присутствовали только члены академии и сотрудники Дилана — на официальную церемонию 10 декабря 2016 года певец не приехал, сославшись на занятость и другие обязательства.

Джерело: Газета.Ру