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    Легендарные «Ангелы Чарли» возвращаются на экраны

    • Сьогодні, 18:13
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    &laquo;Ангелы Чарли&raquo;
    «Ангелы Чарли»

    Кинокомпания Sony Pictures официально сообщила о начале работы над новой частью комедийного экшна «Ангелы Чарли»

    Режиссером картины станет Элизабет Бэнкс, которая известна своим ролями в «Фаворите» и «Человеке-Пауке». До этого Бэнкс также работала над картиной  «Идеальный голос 2» и выступила постановщиком одной из историй ленты «Муви 43», получившего Золотую малину в 2014 году.

    Кто сыграет трех сексуальных агентов Чарли пока неизвестно. Напомним, что впервые фильм появился на экранах в 1976 году. В 2000 и 2003 годах Sony и Columbia Pictures выпустили две успешных полнометражных картины, главные роли в которых исполнили Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью и Билл Мюррей.

    Премьера нового фильма запланирована на 7 июня 2019 года.

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