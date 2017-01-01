Легендарные «Ангелы Чарли» возвращаются на экраны

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«Ангелы Чарли»

Кинокомпания Sony Pictures официально сообщила о начале работы над новой частью комедийного экшна «Ангелы Чарли»

Режиссером картины станет Элизабет Бэнкс, которая известна своим ролями в «Фаворите» и «Человеке-Пауке». До этого Бэнкс также работала над картиной «Идеальный голос 2» и выступила постановщиком одной из историй ленты «Муви 43», получившего Золотую малину в 2014 году.

Кто сыграет трех сексуальных агентов Чарли пока неизвестно. Напомним, что впервые фильм появился на экранах в 1976 году. В 2000 и 2003 годах Sony и Columbia Pictures выпустили две успешных полнометражных картины, главные роли в которых исполнили Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью и Билл Мюррей.

Премьера нового фильма запланирована на 7 июня 2019 года.