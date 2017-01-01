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    Легендарный актер Джек Николсон уходит из кино

    • Сьогодні, 10:42
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    Джек Николсон
    Джек Николсон

    Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году.

    Американский актер Джек Николсон, которому в этом году исполняется 80 лет, ушел на пенсию, сообщает Yahoo Movies UK со ссылкой на друга и коллегу артиста Питера Фонду.

    «Думаю, что по существу он удалился на покой», – сказал Фонда. Он добавил, что не хочет говорить за Николсона, но отметил, что актер проделал большую работу и добился большого финансового успеха.

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    Легендарный актер Джек Николсон уходит из кино
    «Беспечный ездок» (1969) — первый фильм, за который Николсон был номинирован на «Оскар»
    «Профессия: Репортер» (1975) — из-за большого количества отснятого материала в конечный вариант фильма не вошла любовная сцена между Николсоном и Марией Шнайдер
    Роль в криминальной драме «Китайский квартал» (1974) принесла Николсону номинацию на «Оскар», а также «Золотой глобус» и премию BAFTA за лучшую мужскую роль.
    В экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) Джек Николсон сыграл одну из лучших своих ролей – бунтаря МакМерфи. Эта работа актера была удостоена «Оскара»
    В фильме «Сияние» (1980), снятом по книге Стивена Кинга, Николсон сыграл маньяка Джека Торренса. «Сияние» считается одним из самых страшных фильмов всех времен.
    «Иствикские ведьмы» (1987) . Именно роль в этом фильме окончательно укрепила зрителей во мнении, что «дьявольские» роли – как раз для Джека Николсона
    «Бэтмен» (1989). За роль грозы города Готэма и главного врага Бэтмена – харизматичного злого клоуна Джокера – Николсону пришлось побороться. В качестве одного из кандидатов режиссер рассматривал Робина Уильямса
    Роль вспыльчивого писателя в фильме «Лучше не бывает» (1997) принесла Николсону очередного «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль»
    Николсон долго не мог согласиться на роль в фильме «Отступники» (2006). Прототипом его героя — главы ирландской преступной диаспоры в Бостоне — стал реальный преступник Джеймс Балгер, шестнадцать лет скрывавшийся от правосудия.
    В первые же выходные проката фильма «Пока не сыграл в ящик» (2007), в котором Джек сыграл неизлечимого больного, картина собрала $19 млн
    Легендарный актер Джек Николсон уходит из кино

    Николсон не снимался в кино с 2010 года. Его последними на данный момент фильмами являются «Я все еще здесь» Кейси Аффлека и «Как знать...» с Риз Уизерспун и Полом Раддом. Обе ленты считаются провальными.

    Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году. Джек Николсон — лауреат премии «Оскар» за роли в картинах «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает»

    Джерело: Газета.Ру

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