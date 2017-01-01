Легендарный актер Джек Николсон уходит из кино

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Джек Николсон

Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году.

Американский актер Джек Николсон, которому в этом году исполняется 80 лет, ушел на пенсию, сообщает Yahoo Movies UK со ссылкой на друга и коллегу артиста Питера Фонду.

«Думаю, что по существу он удалился на покой», – сказал Фонда. Он добавил, что не хочет говорить за Николсона, но отметил, что актер проделал большую работу и добился большого финансового успеха.

Николсон не снимался в кино с 2010 года. Его последними на данный момент фильмами являются «Я все еще здесь» Кейси Аффлека и «Как знать...» с Риз Уизерспун и Полом Раддом. Обе ленты считаются провальными.

Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году. Джек Николсон — лауреат премии «Оскар» за роли в картинах «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает»

Джерело: Газета.Ру